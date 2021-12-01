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Выступающего против QR-кодов активиста арестовали в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Кировский районный суд Иркутска арестовал на 25 суток активиста из Усолья-Сибирского Михаила Ожиганова, выступающего против введения QR-кодов.

Ожиганов сообщил о своем аресте в Instagram. Его задерживают за организацию незаконной акции протеста уже не первый раз. Ранее общественнику назначали крупный штраф. «Никакого состава преступления с моей стороны нет», — высказался активист в соцсети.

3 и 21 ноября активисты из Усолья-Сибирского и Иркутска записывали видеообращения к властям против QR-кодов. После этого в отношении авторов роликов завели несколько административных дел. Одна из активисток Дарья Дорогова объявила голодовку.

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COVID19 #Новости COVID19 #Активисты
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