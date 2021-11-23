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Массовые новогодние мероприятия в Новосибирске отменили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Новосибирска приняли решение не проводить никаких мероприятий на площади Ленина в Новый год, сообщила вице-мэр города Анна Терешкова на заседании оргкомитета по подготовке к празднику во вторник.

«В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, культурно-массовые мероприятия с участием граждан запрещены. Поэтому никаких уличных мероприятий мы не планируем», — сказала Терешкова.

На прошлой неделе она сообщала, что ситуация с мероприятиями будет зависеть от наличия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Но в новогоднюю ночь в городских парках будет играть музыка, также возможны небольшие фейерверки, чтобы создать праздничное настроение.

Главная новогодняя елка Новосибирска будет установлена к 1 декабря в Театральном сквере.

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Новосибирск #Новости COVID19 #Город #Новый год
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