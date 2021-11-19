«Последняя дуэль»: Ридли Скотт тряхнул стариной

«Последняя дуэль», историко-драматический триллер легендарного режиссера Ридли Скотта, стартовал в российском прокате. Лента основана на книге Эрика Ягера, признанного литературного критика и специалиста по средневековой литературе. В главных ролях звезды первой величины — Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Адам Драйвер. Удалось ли маэстро снять очередной исторический эпик?

Сюжет: снова средневековье

Сюжет фильма разворачивается во Франции XIV века. Герой Мэтта Деймона, французский рыцарь Жан де Карруж, возвращается с войны и узнает, что его сосед, герой Адама Драйвера, изнасиловал его жену Маргарет (Джоди Комер). Словам женщины не верят, но некоторые факты подтверждают ее правоту.

Внезапно выясняется, что непричастность обвиняемого подтверждают неожиданно объявившиеся союзники. Однако супруг верит Маргарет. Будучи оскорбленным до глубины души, он обращается за помощью к королю Карлу VI (Бен Аффлек). Тот решает устроить рыцарский поединок между героями, если Жан проиграет, то Маргарет сожгут за клевету на костре.

Премьера в России: 18 ноября 2021 года

Страна: США, Великобритания, кинокомпания Scott Free Productions, 20th Century Studios

Жанр: исторический триллер

Режиссер: Ридли Скотт

Актеры: Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Адам Драйвер, Джоди Комер

Продолжительность: 153 минуты

Возраст: 18+

Съемки: основано на реальных событиях

Картина Скотта базируется на книге «Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции», изданной в 2004 году Эриком Ягером. Она посвящена реальным событиям, которые разворачиваются вокруг последней официально признанной дуэли во Франции между Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри, героями фильма.

Производство «Последней дуэли» стартовало в 2015 году, но съемки начались только в 2019 году, когда у руля проекта стал Ридли Скотт. Сценаристом выступил Николь Холофсенер, также к работе над сюжетом подключились Мэтт Деймон и Бен Аффлек.

Съемочная группа в составе 300 человек работала в департаменте Дордонь во Франции, затем переехала в замок Берзеле-Шатель в округе Макон, а после отправилась в Ирландию. Поэтому натурных сцен в фильме хватает. Для зрителей заранее сняли эпичный трейлер, который заставил фанатов говорить о возвращении Ридли Скоттом былой формы.

Отзывы: средневековая драма удалась

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Последней дуэли» составляет 85% свежести от критиков, а также 81% от обычных зрителей. Критики единодушны — Скотту удалось снять успешную средневековую драму.

Фото: © кадр из фильма

Российские оценки «Последней дуэли» в целом совпадают с западными. На сайте «Критиканство» у фильма высокий критический рейтинг 85%. На сайте «КиноПоиск» у ленты достаточно высокая оценка 7.5.

Так, критик Дмитрий Евстратов считает, что Скотт со времен «Гладиатора» еще не снимал такого сильного и эмоционального фильма. Кирилл Горячок назвал картину лучшей работа Скотта за последние годы. Впрочем, некоторые уверены, что фильм представляет собой запутанную «мыльную» оперу, но негативных отзывов намного меньше.

Стоит ли смотреть

«Последняя дуэль» подчиняется всем требованиям драматического байопика средневекового жанра. Фильм можно представить в форме некой театральной пьесы из трех актов, где в каждом одна и та же история рассказывается по-разному.

Первый акт рассказывается с точки зрения оскорбленного супруга Жана де Карружа, второй акт показывает правду со стороны «насильника», а третий поведает версию жертвы — Маргариты.

Фото: © кадр из фильма

Все происходящее подводит зрителя к финалу — рыцарскому поединку. С технической точки зрения фильм безупречен и по своим стандартам действительно ничем не уступает великолепному «Гладиатору».

Актерская игра главных героев отлично вписывается в средневековую стилистику с лошадьми и замками, а 83-летний режиссер воссоздает нужную атмосферу исторической эпохи «на все деньги», снова претендуя на статус создателя исторического «фильма года».

Фото: © кадр из фильма

«Последняя дуэль» — в первую очередь кино о женщине в непростых обстоятельствах, а только затем средневековый триллер. Ридли Скотт снова подтвердил свой невероятный талант, хотя фильм можно смело попрекнуть затянутыми диалогами. Наша оценка — восемь из десяти баллов.