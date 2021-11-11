Томичи оспорят в суде введение QR-кодов

Областной суд принял иск группы томичей, протестующей против введения QR-кодов в регионе, сообщила в Telegram-канале активистка Елена Волосожар.

«Иск принят к производству. Можно отдавать мне собранные подписи, я составлю заявление о присоединении к иску и направлю все в суд», — написала автор иска.

Томичи собрали несколько сотен подписей. По мнению активистов, власти области не имеют права ограничивать свободу передвижения жителей. Досудебная подготовка по делу назначена на 23 ноября.

В Томской области с 8 ноября общепит, учреждения культуры и спорта, ТРЦ, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты работают только по QR-кодам о вакцинации против коронавируса.