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Томичи оспорят в суде введение QR-кодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Областной суд принял иск группы томичей, протестующей против введения QR-кодов в регионе, сообщила в Telegram-канале активистка Елена Волосожар.

«Иск принят к производству. Можно отдавать мне собранные подписи, я составлю заявление о присоединении к иску и направлю все в суд», — написала автор иска.

Томичи собрали несколько сотен подписей. По мнению активистов, власти области не имеют права ограничивать свободу передвижения жителей. Досудебная подготовка по делу назначена на 23 ноября.

В Томской области с 8 ноября общепит, учреждения культуры и спорта, ТРЦ, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты работают только по QR-кодам о вакцинации против коронавируса.

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COVID19 #Новости COVID19 #Активисты
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