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Женщина в Кузбассе заблокировала проезд «скорой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Водитель в Юрге не уступила дорогу реанимобилю с включенными спецсигналами во дворе дома, ей грозит штраф или лишение прав. По словам очевидцев, женщина не могла сдать задним ходом.

В соцсетях появилось видео, как реанимобиль со включенными проблесковыми маячками не может выехать из двора многоквартирного дома в городе Юрге из-за перегородившей ему дорогу иномарки.

После беседы с подъехавшими сотрудниками ГИБДД авто осталось стоять на месте, а скорая помощь отъехала. Очевидцы заявили, что за рулем была девушка, которая не умеет сдавать назад, поэтому не смогла пропустить «скорую».

По данным пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, инспекторы ГИБДД привлекли автомобилистку к ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). Она предусматривает наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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