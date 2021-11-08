Женщина в Кузбассе заблокировала проезд «скорой»

Водитель в Юрге не уступила дорогу реанимобилю с включенными спецсигналами во дворе дома, ей грозит штраф или лишение прав. По словам очевидцев, женщина не могла сдать задним ходом.

В соцсетях появилось видео, как реанимобиль со включенными проблесковыми маячками не может выехать из двора многоквартирного дома в городе Юрге из-за перегородившей ему дорогу иномарки.

После беседы с подъехавшими сотрудниками ГИБДД авто осталось стоять на месте, а скорая помощь отъехала. Очевидцы заявили, что за рулем была девушка, которая не умеет сдавать назад, поэтому не смогла пропустить «скорую».

По данным пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, инспекторы ГИБДД привлекли автомобилистку к ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). Она предусматривает наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года.