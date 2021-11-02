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Омские бизнесмены выразили протест против QR-кодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Омское бизнес-сообщество опубликовало обращение против введения локдауна и QR-кодов, но за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Обращение опубликовано на сайте Омской торгово-промышленной палаты. «QR-коды и локдаун приведут к значительному падению выручки, создадут серьезный риск закрытия предприятий», — говорится в сообщении.

По данным бизнесменов, введение QR-кодов приведет к снижению посещаемости и падению выручки объектов торговли и общепита как минимум на 50-70%, а также массовому уходу персонала.

От введения QR- кодов и локдауна под угрозой безработицы окажутся более 150 тысяч работников сфер, в которых предполагается введение ограничений, сказано в обращении.

«Сегодня важно предотвратить остановку деятельности предприятий и не создать условия, которые повлекут долгосрочный спад выручки предприятий, поставят их на грань закрытия, приложить все усилия к расширению вакцинации населения», — резюмировали предприниматели.

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