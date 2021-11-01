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Россия вошла в число лидеров глобальной декарбонизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Россия вошла в число лидеров глобальной декарбонизации, активно развивая низкоуглеродную энергетику, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеосвязи.

«По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах семерки», — сказал Путин.

По его словам, в России «сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников — а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции — превышает 40%, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%».

Российский лидер подчеркнул, что «для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности».

Он пояснил, что имеет в виду поглощающий потенциал лесов, тундры, сельскохозяйственных земель, морей, болот.

Тема: Новая энергетика
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