Иркутский врач Новожилов извинился за слова о «помирать дома»

Иркутский врач Владимир Новожилов в четверг в прямом эфире извинился за эмоциональное высказывание о том, что непривитым от коронавируса нужно «помирать дома».

Главврач Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов в ходе прямого эфира ЦУР в соцсетях посоветовал непривитым от коронавируса не занимать места в больницах и «помирать дома».

«Приношу свои извинения, если кого-то я задел своим выступлением … Для каждого из медиков нет никакой разницы, привит человек или не привит. Помощь оказывалась, оказывается и будет оказываться всегда, везде и всем», — сказал Новожилов во время эфира с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым.

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Врач добавил, что сейчас на базе Ивано-Матренинской больницы развернуто шесть инфекционных отделений, в том числе для новорожденных.

«Эмоциональность моей реплики связана именно с судьбой этих детей, их здоровьем», — пояснил медик.

«То, что вы сегодня извинились, означает то, что вы сегодня в строю, что на вас всегда можно рассчитывать, что вы и будете выполнять необходимую работу по лечению детей», — ответил ему губернатор Приангарья.