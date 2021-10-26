Отшельнице Агафье Лыковой найдут нового помощника

Митрополия Русской Православной Старообрядческой Церкви готовит отшельнице Агафье Лыковой нового помощника, из числа ее старых знакомых, сообщил на своей странице в Facebook директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Отшельница живет на заимке Лыковых на территории заповедника «Хакасский». Впереди зима. Река обмелела и по воде на моторе теперь не дойти, только пешком или на вертолете.

«Все помощники и волонтеры с заимки выехали, в настоящее время Митрополия Русской Православной Старообрядческой Церкви готовит нового помощника, из числа старых знакомых Агафьи Карповны», — написал Непомнящий.

Русская православная старообрядческая церковь с 2015 года отправляет в тайгу помощников для Агафьи. С октября 2019 года рядом с ней жил Алексей Уткин. Одно время ей помогал ее племянник — Антон Лыков. Также ей помогал сын геолога Ерофея Седова Николай.



Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя отшельница до сих пор живет в тайге.