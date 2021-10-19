QR-коды начнут действовать в Омской области после праздников

Система QR-кодов для привитых от коронавируса начнет действовать в Омской области с 8 ноября, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается как сложная. Увеличивается рост заболеваемости, и в ближайшее время эта тенденция сохранится» — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор предложил ввести систему QR-кодов при посещении предприятий общепита, ТЦ, спортобъектов, культурных учреждений. Оперштаб принял решение о поэтапном вводе. С 8 ноября для посещения театров, музеев и концертных залов необходимо будет предъявлять QR-код.

«Если у нас будет дальше ухудшаться эпидемиологическая ситуация, если люди не будут прививаться и количество заболеваний будет расти, то мы вынуждены будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора и вводить систему QR-кодов, то есть обеспечивать доступ в ТЦ, кафе только при наличии документов, подтверждающих вакцинирование. Этого бы нам не хотелось, поэтому призываю всех омичей беречь свое здоровье, здоровье врачей и здоровье окружающих», — сказал губернатор Александр Бурков.