Ученые сконструировали одноразовый коронавирус

Американские и швейцарские ученые создали искусственный коронавирус, который не может передаваться другому человеку.

Чтобы изучать такой опасный микроорганизм, исследователи вынуждены работать с соблюдением самых строгих протоколов в специальных лабораториях. Стерильный SARS-CoV-2 упростит им задачу.

Сконструированные РНК идентичны вирусу, но не являются при этом заразными, пишет Science. Для их создания ученые нанизывали вместе небольшие фрагменты SARS-CoV-2 в обычных пекарских дрожжах.

Получившийся геном вируса содержит всю необходимую информацию для репликации вируса, за исключением «инструкций» по сборке S-белка, который отвечает у вируса за возможность проникать и инфицировать клетки.

Получившиеся частицы способны проникать в клетки, но в своей заражаемости ограничены одним циклом жизни вируса. Поэтому фактически искусственный вирус «одноразовый» — он не передается от первого носителя другому.

Авторы исследования надеются, что разработка поможет испытывать эффективность препаратов против COVID-19, став альтернативой потенциально опасным штаммам настоящего SARS-CoV-2.