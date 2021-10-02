Молодой мужчина в Новосибирске спросонья убил гостя

Жителю Новосибирска предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть человека. По версии следствия, он в ходе ссоры до смерти избил мужчину.

Инцидент произошел в четверг, 30 сентября в одной из квартир дома на улице Одоевского в Первомайском районе. Компания из трех человек выпивала. 27-летний мужчина уснул, а его знакомые, мужчина и женщина, пошли в магазин за выпивкой. Возвращаясь в квартиру, они встретили знакомого 59-летнего мужчину и пригласили в гости.

Когда компания вернулась домой, мужчина проснулся и начал конфликтовать с гостем. В ходе ссоры завязалась драка, и обвиняемый нанес множество ударов потерпевшему, после чего тот скончался, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Мужчина скрылся с места преступления, но на следующий день его задержала полиция. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе допроса фигурант по делу от дачи показаний отказался. По ходатайству следователя судом будет рассмотрен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.