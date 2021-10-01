«Веном 2»: инопланетный монстр делает кусь

Фильм «Веном 2» режиссера Энди Серкиса заехал в российский прокат. Сиквел продолжает историю журналиста Эдди Брока (Том Харди), вступившего в практически семейный контакт с кровожадным инопланетным симбионтом из далекой галактики, который любит откусывать людям головы.

Вторая часть кинокомикса добавляет в сюжет актера Вуди Харрельсона, которому предстоит стать главным антагонистом фильма. Две кинозвезды разомнут мышцы в междусобойчике, а фанаты печатного оригинала будут визжать от восторга – на арене наконец-то появляется харизматичный смертоносный злодей, симбионт Карнаж.

Сюжет: Том Харди живет с монстром

По сюжету журналист Эдди Брок в исполнении Тома Харди спустя год после событий первого фильма всеми силами пытается приспособиться к новой для себя жизни — возрождает карьеру и параллельно привыкает быть носителем симбионта Венома, не обделенного специфическим черным юмором.

Симбионт наделил Эдди Брока сверхчеловеческими способностями, и тот пользуется этими возможностями в своей новой жизни. Герой решает взять интервью у серийного убийцы Клетус Кэссиди (Вуди Харрельсон), который в результате неожиданно становится носителем для симбионта по имени Карнаж, и совершает побег из тюрьмы.

Фото: © кадр из фильма

Веном — известный персонаж из комиксов Marvel Comics, он фигурирует в выпусках вместе с Человеком-пауком, первое его появление датируется 1988 годом. Изначально он был злодеем, но впоследствии приобрел статус антигероя.

Что касается Карнажа, то это классический суперзлодей вселенной Marvel и комиксов Marvel Comics, один из самых заклятых врагов Человека-паука и Венома. На экране он впервые появился в мультсериале Spider-Man: The Animated Series 1994 года и быстро получил культовый статус.

Премьера в России: 30 сентября 2021 года

Страна: США, Columbia Pictures, Sony Pictures Releasing, Marvel Entertainment

Жанр: кинокомикс

Режиссер: Энди Серкис

Актеры: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Стивен Грэм, Наоми Харрис, Том Холланд

Продолжительность: 90 минут

Возраст: 16+

Съемки: сменили режиссера и оставили сценариста

Хотя первого «Венома» 2018 года снял режиссер Рубен Фляйшер, снимать сиквел позвали Энди Серкиса, которого прославило перевоплощение в Голлума из саги «Властелин колец». После этой роли Серкис набрался необходимого опыта, поработав вторым режиссером на «Хоббите» Питера Джексона.

За сценарий второй части отвечала Келли Марсел, хорошо знакомая по первому фильму. История у нее получилась штампованная, но временами бодрая. А самое главное — в сцене после титров появляется Человек-паук, противостояние с которым является ключевой сюжетной линией комиксов про Венома.

Серкис не стал размазывать хронометраж — он сжал его до 90 минут экранного времени, что для современных кинокомиксов довольно нетипично. Режиссер при этом заверил фанатов, что ему удалось полноценно раскрыть всех героев.

Оценки: слишком стандартно

На момент написания этих строк у «Венома 2» на агрегаторе IMDb стоит зрительская оценка 8.2. Первые зрители довольны изобретательным действием, которое не дает заскучать, а финальная битва в готическом соборе показывает то, что от фильма все ждали — двух инопланетных взбешенных монстров.

Фото: © кадр из фильма

По словам критика Дмитрия Сосновского, фильм — «правильный» сиквел в меру удачного фильма. Но при этом подчеркивает, что новинка напоминает качественный, но стандартно приготовленный фастфуд. Увы, вкусного стейка с кровью на этот раз не получилось.

Стоит ли смотреть

Энди Серкис не обманывал, когда говорил про бодрую продолжительность «Венома 2», картина смотрится на одном дыхании, бодрый монтаж не задерживается на одной локации надолго. Иногда создается впечатление, что картину намеренно под завязку забили сумбурным экшеном.

К сожалению, такая скорость не пошла на пользу сюжету — в фильме временами попросту отсутствуют причинно-следственные связи между поступками персонажей и происходящем на экране.

Фото: © кадр из фильма

Спасают только сцены после титров и нетривиальный образ актрисы Наоми Харрис, играющей роль возлюбленной антигероя. Впрочем, фанатам Тома Харди и Вуди Харрельсона фильм тоже зайдет — конечно, здесь они звезд с неба не хватают, но выглядят вполне харизматично.

Что касается инопланетных монстров-симбионтов, то здесь все весьма тривиально — Веном и Карнаж нарисованы впечатляюще, но действуют картонно, а обязательный для франшизы юмор нередко начинает напоминать вторую лигу КВН. Впрочем, фирменный кусь обязательно будет. Наша оценка — шесть из десяти.