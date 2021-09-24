Ростелеком наградил поклонников Wink из Красноярска

Ростелеком в Красноярске наградил семью, которая из всех 130 тысяч абонентов интерактивного телевидения наиболее активно пользуется видеосервисом Wink, сообщила пресс-служба провайдера.

Супруги Вячеслав и Елена Майдуровы — фанаты фильмов в жанре фэнтези, комедии, детектива и боевика. У их десятилетней дочери Алены предпочтения другие — мультфильмы и познавательные программы. Семья пользуется максимумом возможностей видеосервиса и предпочитает смотреть кино в качестве Ultra HD (4K).

«Мы подключили интерактивное телевидение в 2016 году. За это время пересмотрели массу интересных фильмов и передач, которые предлагает Wink. Оценили удобство управления просмотром, часто пользуемся дополнительными опциями, например, подписками на видео, прокатом фильмов», — рассказал глава семьи Вячеслав Майдуров.

Семье вручили сертификат на бесплатное годовое пользование домашним интернетом на скорости 200 Мбит/c от Ростелекома и памятные сувениры.

«Ростелеком с вниманием относится к клиентам и всегда стремится их поощрить… Здорово, что Wink востребован всеми членами победившей семьи и приносит им удовольствие», — сказал директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

На Sibnet.ru можно получить месяц бесплатного пользования онлайн-кинотеатром Wink. Для этого нужно получить промокод в специальной форме вверху сайта и активировать его в Wink (инструкция по активации).