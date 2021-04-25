Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink

Подарочные и бесплатные подписки в видеосервисе Wink активируются по специальным промокодам. После активации на месяц доступны сотни телеканалов и тысячи фильмов и сериалов.

Где взять промокод Wink

Ростелеком проводит акции, в рамках которых дарит промокоды на Wink. С 26 апреля промокод на подписку «Трансформер» можно получить в подарок в игре «Три фронта», открытой совместно с Ростелеком на портале Sibnet.ru к 9 мая.

Промокоды Wink находятся в игровом магазине, выдаются бесплатно всем посетителям. Для получения достаточно указать номер телефона, на который промокод придет в SMS.

Подписка «Трансформер Акция» — это 300 ТВ-каналов, более 40 тысяч фильмов и сериалов. Также подписка дает скидку 5% на остальной контент онлайн-кинотеатра.

Инструкция по регистрации и активации

Промокоды, полученные в игре «Три фронта», можно активировать в любой день до 31 мая. С момента активации начнется отсчет 30 дней, которые будет действовать подписка «Трансформер».



Для активации промокода нужно зайти в видеосервис Wink с любого устройства (на сайт wink.rt.ru или через приложение), войти в свой аккаунт или зарегистрироваться. Эти процедуры одинаковые и очень простые. Аккаунт привязывается к номеру телефона — нужно его указать, а затем подтвердить цифровым кодом, отправленным на указанный номер в SMS (обычно четыре цифры).

После регистрации и входа в меню нужно найти раздел «Активация промокода» и ввести промокод, полученный в SMS (обычно это от 10 до 15 цифр).

Далее Wink попросит привязать к аккаунту банковскую карту. Проверочных списаний средств при этом не будет. Нужно просто указать данные карты. Сразу после этого промокод активируется.





Как отключить автопролонгацию

По истечение 30 бесплатных дней подписка «Трансформер Акция» самостоятельно отключится только на IPTV. Если промокод был активирован на других платформах, то подписка автоматически активируется на следующий месяц, но уже на общих условиях — платно. Уведомлений о завершении бесплатного периода не будет.

Поэтому, если нет желания продолжить смотреть Wink за абонентскую плату, подписку нужно отключить самостоятельно. А чтобы не забыть, это можно сделать сразу после активации промокода.

Для отмены автопролонгации подписки, нужно зайти на сайт Wink c компьютера или в приложение на телевизоре. В мобильных приложениях эта функция недоступна.

В разделе меню «Подписки», «Мои подписки» выбрать свою и перейти в нее. Далее кликнуть на кнопку «Отключить» (размещена сразу под названием и описанием подписки). Все. Теперь подписка продолжит действовать до истечения 30 дней, а затем деактивируется. В подтверждение этого после нажатия кнопки появится сообщение, в котором будет указан срок действия подписки.