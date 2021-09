Ростелеком дарит месяц геймерского интернета

Ростелеком дарит скидку в 100% на месяц пользования специальным геймерским интернет-тарифом «Игровой».

«Игровой» — интернет-тариф со скоростью 300 мегабит в секунду, оптимизированным подключением к игровым серверам и бонусами в популярных играх. Например, в World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes абоненты тарифа получают бесконечный премиум-аккаунт.

Промокоды для активации бесплатного месяца находятся в онлайн-игре «Играй и смотри», открытой на Sibnet.ru совместно с Ростелеком. Игрокам достаточно заработать 100 баллов за ответ на игровой вопрос или посты в соцсетях, а затем обменять заработанные баллы на промокод в игровом магазине.

Получить промокоды на «Игровой» можно до 23 сентября, пока идет игра. А активировать полученный бесплатный месяц можно в любой день до 31 октября 2021 года.