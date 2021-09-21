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#Интернет #Wink #Лицей

Ростелеком дарит месяц геймерского интернета

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком дарит скидку в 100% на месяц пользования специальным геймерским интернет-тарифом «Игровой». 

«Игровой» — интернет-тариф со скоростью 300 мегабит в секунду, оптимизированным подключением к игровым серверам и бонусами в популярных играх. Например, в World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes абоненты тарифа получают бесконечный премиум-аккаунт. 

Промокоды для активации бесплатного месяца находятся в онлайн-игре «Играй и смотри», открытой на Sibnet.ru совместно с Ростелеком. Игрокам достаточно заработать 100 баллов за ответ на игровой вопрос или посты в соцсетях, а затем обменять заработанные баллы на промокод в игровом магазине

Получить промокоды на «Игровой» можно до 23 сентября, пока идет игра. А активировать полученный бесплатный месяц можно в любой день до 31 октября 2021 года. 

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