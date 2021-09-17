Мэр Томска Кляйн впервые за год прогулялся благодаря выборам

Арестованный мэр Томска Иван Кляйн совершил первую в году прогулку – на избирательный участок, сообщили его адвокаты в пятницу.

«Иван Кляйн принял участие в голосовании. Прогулка от дома до избирательного участка и обратно в сопровождении сотрудников УФСИН заняла не более 15 минут. Фактически это первая прогулка градоначальника по улицам Томска с ноября прошлого года», – написали защитники в своем Telegram-канале.

Сейчас идут суды по делу Кляйна, который находится под домашним арестом. Заседание перенесли с этой пятницы на следующую неделю, чтобы мэр смог проголосовать.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.