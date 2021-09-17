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Выложенного из камней быка возрастом 4 тысячи лет нашли в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Раскопки в Туве
Фото: © предоставлено Институтом истории материальной культуры РАН

Археологи обнаружили в Туве выложенную из камней фигуру (геоглиф) быка, это единственное подобное изображение в Центральной Азии, сообщил в пятницу представитель компании «Красноярская геоархеология» Тимофей Ключников.

Геоглифы — нанесенные на поверхность земли геометрические или фигурные узоры. Как правило, их размеры — от четырех до сотен метров, поэтому геоглифы зачастую можно увидеть лишь с воздуха.

«Он выложен из галечника и фрагментов песчаника, район поселка Хондергей, где-то 30 километров от Чадана. Подобные выкладки встречаются иногда в памятниках бронзового века, но как правило они не составляют каких-то фигур. Подобное изображение найдено в Центральной Азии впервые», — сказал ТАССКлючников.

По его словам, это ритуальная выкладка пока неизвестного назначения, относящаяся к эпохе ранней бронзы, вероятно связанная с местным вариантом окуневской культуры, существовавшей около четырех тысяч лет назад на территории Минусинской котловины (Хакасия и юг Красноярского края). Возможно она старше четырех тысяч лет. Размер фигуры примерно три на четыре метра.

Собеседник агентства добавил, что геоглиф скорее всего связан с культом быка, который был широко распространен в то время. До этого изображения быка в регионе находили только в наскальном искусстве.


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Республика Тува #История #Наука
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