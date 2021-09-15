Определились первые победители «прививочной» лотереи

Определены первые 500 победителей лотереи, которую правительство России проводит для вакцинировавшихся граждан. Каждый получит по 100 тысяч рублей.

Результаты розыгрыша можно узнать на сайте проекта «Бонус за здоровье», для этого необходимо ввести номер своего сертификата о вакцинации. Кроме того, информация о выигрыше также будет доступна на портале Госуслуг в личном кабинете.

Чтобы получить приз, нужно ввести в личном кабинете данные банковской карты «Мир» — на нее будут зачислены средства в течение шести месяцев. Следующие 500 победителей будут определены 14 октября во втором розыгрыше.

Розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 года по инициативе правительства России. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 тысяч рублей среди россиян старше 18 лет.