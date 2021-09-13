Завершилась операция по спасению пассажиров разбившегося L410

Спасатели завершили работы по освобождению людей из салона самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, сообщает пресс-службе МЧС России.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 километрах от села Казачинское, расположенного примерно в 500 километрах от Иркутска, около 18.15 мск (23:15 по местному времени) после захода на повторную посадку. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

«Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, 4 человека погибли», — говорится в сообщении. В работах были задействованы 70 человек и 20 единиц техники.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, восемь человек получили травмы средней и тяжелой степени — в основном переломы. Еще четыре человека получили легкие травмы. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.