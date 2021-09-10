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Нормативы для включения отопления предложили пересмотреть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Нормативы для включения отопление в домах следует пересмотреть, с предложением выступила депутат Госдумы от «Единой России» Елена Вторыгина. Сейчас батареи запускают, когда среднесуточная температура пять дней держится ниже восьми градусов.

«Прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трех дней», — цитирует РИА Новости обращение Вторыгиной к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Поводом для обращения стала трагедия в подмосковсном Ногинске, где в жилом доме взорвался бытовой газ. Погибли семь человек, 15 пострадали. 

Депутат отметила, что, по одной из версий, причиной взрыва мог стать газ, который на фоне похолодания в Подмосковье включили жильцы на ночь для обогрева квартиры.

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