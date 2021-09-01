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Омичи отсудили 400 тыс. за смерть родственника от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Ленинский районный суд взыскал с омских медучреждений 400 тысяч рублей за смерть местного жителя от коронавирусной инфекции.

Омичи обратились в суд после смерти родственника, заразившегося коронавирусной инфекцией. Они решили взыскать компенсацию морального вреда и расходов на погребение.

«Суд пришел к выводу о том, что смерть гражданина наступила ввиду допущенного ответчиками некачественного оказания медицинской помощи в связи тяжелым течением инфекционного заболевания, вызванного COVID-19 на фоне декомпенсации хронических заболеваний», – говорится в сообщении.

Суд решил взыскать с медучреждений компенсацию морального вреда, расходов на погребение и похороны в общей сумме более 400 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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