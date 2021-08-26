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Беременных в Иркутской области начали прививать от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nursing Schools Near Me / Attribution License

Прививочная кампания беременных стартовала в Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

«Возможность иммунизации от коронавируса имеют беременные с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям Минздрава, прививаться от COVID-19 рекомендовано только беременным из группы риска и с 22-й недели беременности.

Ставят прививку от коронавируса беременным женщинам только после консультации с врачом –есть исключения для тех, кому по медицинским показаниям вакцинация не рекомендуется. Беременных прививают только «Спутником V».

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