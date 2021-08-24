Древнюю могилу женщины с кольцами нашли в Хакасии

Археологи обнаружили могилу женщины примерно X века до нашей эры в Азскизском районе Хакасии. Для этого региона найти не разграбленную могилу — большая редкость.

Достаточно часто из древних могил люди забирали металлы и переплавляли их для своих нужд. Но неожиданно в месте раскопок нашли нетронутую могилу женщине, которой могло быть около 40 лет.

«Когда мы зачищали, было предположение, что, может быть, она в руке держала кольца. И, отправляясь в загробный мир, могла через реку переходить и заплатить один перстень. Через гору пройти — второй... Может быть, у нее было четыре сына или четыре дочки», — рассказал «Аскиз ТВ» заведующий лабораторией гуманитарных исследований НГУ Олег Митько.

Также в гробу нашли литой браслет и кольца, лежавшие с обеих сторон головы женщины и связанные между собой цепочкой.