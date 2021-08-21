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«Охотник за разумом. Схватка»: хоббит встречает маньяка

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма
Криминальный триллер «Охотник за разумом. Схватка» вышел в российский кинопрокат. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю одного из самых опасных маньяков в истории США Теда Банди. Но вместо насилия здесь мощнейшая психологическая драма. Главную роль специального агента ФБР сыграл прославленный «хоббит» Элайджа Вуд.

Сюжет: агент ФБР и убийца

По сюжету, главный герой фильма, молодой аналитик из ФБР Билл Хагмайер (Элайджа Вуд) беседует с пойманным серийным убийцей Тедом Банди (Люк Кирби), чтобы понять мотивацию преступника.

Банди — реальный американский персонаж, изнасиловавший и убивший в 1970-е годы более тридцати женщин. В частности, именно он стал прототипом Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят». Агент ФБР вскоре подпадает под мощную харизму преступника и все сильнее теряется.

По замыслу создателей, сюжет концентрируется на психологическом и визуальном общении между двумя персонажами, фильм опирается на реальные расшифровки стенограмм между агентом и маньяком, чтобы добиться нужно эффекта и навести зрителя на размышления.

Фото: © кадр из фильма

При этом режиссер Эмбер Сили сознательно отказывается от всех обязательных для таких фильмов кровавых сцен, ее не интересуют жертвы — только преступник в ожидании смертной казни и растерянный сыщик в поисках ответов.

Примечательно, что Элайдже Вуду ранее доводилось играть маньяков на большом экране — после прославившей его роли хоббита Фродо он снялся в «Городе грехов», где предстал в образе персонажа, практиковавшего каннибализмом.

Премьера в России: 19 августа 2021 года
Страна:  США, Company X
Жанр:  драма, криминал, триллер
Режиссер:  Эмбер Роуз Сили
Актеры:  Элайджа Вуд, Люк Кирби, Роберт Патрик
Продолжительность: 100 минут
Возраст: 18+

Оценки: невозможно оторваться

«Охотник за разумом. Схватка» довольно холодно приняли в России — средний рейтинг на сайте «Критиканство» составляет 50%, тогда как на зарубежном Rotten Tomatoes — 76%. Вообще, фильм в основном хвалят западные критики, которые называют кино «визуальным пиршеством, которое сложно поставить на паузу».

Кино нагружает зрителя психологически, ему предстоит заглянуть в душу маньяка и попытаться понять, кто он — монстр или заблудившийся человек? В результате фильм превращается в одно нервное целое до самого финального акта.

Критик Ксения Реутова отмечает, что «путешествие в дебри иного сознания оставляет больше вопросов, чем ответов, постулат будет только один: вглядываясь в бездну, сохраняй дистанцию». Ольга Маршева полагает, что фильм остается затянутым разговором тет-а-тет сыщика и убийцы.

Стоит ли смотреть

«Охотник за разумом. Схватка» действительно стоит посмотреть, но только один раз. Главный плюс картины — прекрасная игра двух отличных актеров, которым предстоит напряженное интеллектуальное противостояние на экране.

Следить за этой «дуэлью» чрезвычайно интересно, ведь режиссер намекает, что никто из людей не застрахован от зла, в каждом есть свои демоны готовый вырваться наружу. Но есть и минусы — они связаны с прямолинейностью и камерностью фильма.

Фото: © кадр из фильма

Кроме этого, режиссер намерено хотела взглянуть на историю Банди с точки зрения женщины, поэтому некоторым он покажется скучноватым — на экране практически ничего не происходит, только диалоги.

«Охотник за разумом. Схватка» — отличная камерная драма с захватывающей актерской игрой. Но подача с претензией на авторское кино не даст ленте стать «большим» коммерческим фильмом в прокате. Это лента для серьезных размышлений. Наша оценка — шесть из десяти баллов.

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Культгид #Рецензии #Кинематограф
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