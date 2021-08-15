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Чиновник объявил забайкальский город «*опой мира»

Источник:
Sibnet.ru
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Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков назвал город Петровск-Забайкальский «*опой мира».

«Если есть в мире *опа, то это здесь. Речь исключительно про дороги», — так подписал в Instagram Кумарьков фото, на котором изображен указатель на Петровск-Забайкальский.

Чиновник добавил, что проехал 558 километров по гравийной дороге.

Фото: © instagram.com/a.kumarkov

Позже министр выложил еще один пост в котором написал, что Петровск-Забайкальский — «потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей», однако дороги оставляют желать лучшего.

«Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины II, действительно полные, как вы выразились, ягодицы, и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль», — заявил Кумарьков. Он добавил, что не склонен «лакировать» выражения, а его впечатление от дорог можно назвать «новой искренностью».

Петровск-Забайкальский (до 1926 года Петровский завод) был основан в 1789 году как чугуноплавильный и железоделательный завод. Сейчас металлургический и стекольный заводы — основные промышленные предприятия города — не работают.

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Забайкалье #Курьезы #Местная власть
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