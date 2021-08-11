Станционную размыло из-за строительства четвертого моста

Дорогу размыло из-за строительства четвертого моста, власти сузили проезжую часть на улице Станционной, 8 и 10, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Это связано с проведением компанией «ВИС» работ по строительству четвертого («Центрального») моста через Обь.

«При горизонтально-направленном бурении грунта для обустройства ливневой канализации d1600 образовался промыв дорожной одежды под проезжей частью улицы Станционной в районе домов № 8 и 10. В настоящее время строительные работы остановлены. Проводятся мероприятия по устранению провала на проезжей части», — говорится в сообщении.

Сужение проезжей части улицы привело к большим заторами в этом месте.