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Станционную размыло из-за строительства четвертого моста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дорогу размыло из-за строительства четвертого моста, власти сузили проезжую часть на улице Станционной, 8 и 10, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Это связано с проведением компанией «ВИС» работ по строительству четвертого («Центрального») моста через Обь.

«При горизонтально-направленном бурении грунта для обустройства ливневой канализации d1600 образовался промыв дорожной одежды под проезжей частью улицы Станционной в районе домов № 8 и 10. В настоящее время строительные работы остановлены. Проводятся мероприятия по устранению провала на проезжей части», — говорится в сообщении.

Сужение проезжей части улицы привело к большим заторами в этом месте.

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