Цифровой репетитор: как «Ростелеком Лицей» отменяет двойки

На смену репетиторам приходят сервисы дистанционного образования — с их помощью ребенок может в любое время подтянуть школьную программу, а родители оценить его успеваемость и прогресс. Одна из самых популярных платформ на рынке — «Ростелеком Лицей», предлагающий услуги электронного обучения для детей с 1 по 11 класс.

Эффективность «Лицея» подтверждает собранная статистика — за полгода обучения по 40 минут в неделю средняя успеваемость ученика в среднем поднимается на 0,7 балла. Сервис — самодостаточный источник знаний, так как учебная программа ресурса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

Этой осенью попробовать «Лицей» можно бесплатно. Ростелеком дарит подписку «Лицей плюс». Получить промокод на подписку очень просто — достаточно указать e-mail в специальной форме вверху страницы.

Как «Лицей» корректирует успеваемость

«Лицей» — современный подход к учебе, не зависимый от места, времени и преподавателя. Сервис отлично дополняет основной учебный процесс онлайн-уроками, позволяя повторять материалы по всем предметам школьной программы в любое время и в любом месте с гибкой продолжительностью занятий.

Нередко бывает, что школьник пропустил или не понял какую-то ключевую тему, которая очень важна для «переваривания» последующих знаний. Индивидуальная работа с учителем в такой ситуации обычно невозможна из-за высокой загрузки преподавателя. В результате ребенок начинает отставать от сверстников, дальнейший прогресс тормозится.

Раньше проблема решалась исключительно с помощью репетиторов. Но это удовольствие недешевое, более того, найти специалиста буквально на одну-две темы проблематично. «Лицей» может выступать в качестве эффективного «корректора» успеваемости всего за 199 рублей базовой подписки в месяц.

Фото: © Sibnet.ru

Для этого родителю достаточно диагностировать пробелы в знаниях и предложить ребенку самостоятельно их устранить с помощью дистанционных занятий на платформе. В «Лицее» есть виртуальные уроки по всем предметам, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

Дополнительные занятия «объемные» — ученик может сначала посмотреть видео-лекцию, затем почитать конспект, а после отработать полученные навыки в виртуальном тренажере. В «Лицее» есть интерактивные подсказки, по ходу каждого урока ребенку доступна «работа над ошибками», что положительно сказывается на усвоении материала.

В младших классах нередко встречается и другая распространенная проблема — иногда тот или иной учебный предмет преподают откровенно скучно, у школьника пропадает интерес, появляются плохие оценки. «Лицей» может исправить ситуацию за счет обучающих игр и мультиков, где информация подается попутно с развлечением.

Чему учат виртуальные уроки

На сегодня в «Лицее» представлены уроки по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры. Школьная программа систематизирована и поделена на три блока: начальная школа (1–4-й классы), средняя (5–8-й классы) и старшая (9–11-й классы). Навигация на сайте отличная — найти нужный урок можно за считанные секунды.

Самыми популярными для удаленных занятий традиционно является математика, русский и английский языки. Также есть раздел с дополнительными обучающими курсами, которые родители могут подключить для своего ребенка за отдельную плату.

Например, для изучающих английский язык предлагается эксклюзивный авторский курс «От нуля до Intermediate» для учеников 5–11 классов. Здесь нет лишней теории и сложных домашних заданий, только ключевые принципы грамматики и полное погружение в культурный контекст. Такой универсальный курс подойдет не только детям, но и взрослым.

Для работы с платформой «Лицей» необязательно быть абонентом Ростелекома. Чтобы стартовать, достаточно зайти на сайт lc.rt.ru, нажать «Вход», авторизоваться по инструкции и начать обучение.

По одним и тем же предметам ребенок может обучаться по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Если первый содержит разработанную по строгим образовательным стандартам учебную программу, то второй он рассчитан на школьника, который намерен получить дополнительные навыки. Он состоит из развивающего контента.

Например, творческий модуль «Ментальная арифметика» позволит думать нестандартно и увеличить скорость мышления. Ребенок также может научиться безопасным химическим экспериментам в домашних условиях, повысить финансовую грамотность, познакомиться с робототехникой.

Фото: © Sibnet.ru

Качество образовательного материала «Лицея» зачастую опережает среднестатистический уровень российской школы — ряд курсов читают преподаватели ведущих вузов, которые используют авторские образовательные методики. Сами лекции нередко имеют элементы дополненной реальности, когда ученики видят формулы или примеры прямо в воздухе.

Подарочная подписка «Лицей плюс» — это месяц уроков, тренажеров и тестов по основным школьным предметам с 1 по 11 класс, а также образовательные мультфильмы и раздел для родителей со статистикой, консультациями и полезными материалами.



Подключить подписку можно бесплатно, достаточно запросить специальный промокод в форме вверху страницы.

Почему «Лицей» эффективен

«Лицей» — не просто виртуальные уроки с записанными на видео лекциями. Это целый сервис, способный анализировать ответы школьника на тестовые задания и выдавать интерактивные советы по дальнейшему обучению, исходя из показанных результатов.

Для старшеклассников здесь есть специальные курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, подробная электронная библиотека знаний по всем предметам, лекции по предметам, которые пока только входят в нашу жизнь — например, про Big Data, интернет вещей или блокчейн

Важно, что сервис ведет продвинутую статистику — в любой момент родители в личном кабинете могут оценить успеваемость своего школьника за год, месяц или неделю с помощью наглядных графиков и детальных результатов тестов. Если показатель неудовлетворительный, всегда можно еще раз вернуться к сложному месту и закрепить знания.

Фото: © Sibnet.ru

Платформа предлагает много полезного обучающего контента родителям. Например, в специальном разделе «для взрослых» платформа подскажет, как выбрать кружки и секции для ребенка, как помочь ему исправить плохие оценки, как поддерживать интерес школьника к любимому предмету.

Родителям также доступны онлайн-консультации с квалифицированными психологами и педагогами, которые дадут ценные советы по воспитанию и образованию. Есть удобные тесты, которые помогут не только определиться с профориентацией старшеклассника, но и выбрать ВУЗ для дальнейшего обучения.

Подведем итоги. Обучающая платформа сочетает удобные форматы уроков и отлично структурированный контент. Ребенок занимается самостоятельно, взрослому достаточно контролировать его успехи с помощью продвинутой статистики. «Ростелеком Лицей» — эффективный и доступный родительский инструмент коррекции успеваемости школьника.