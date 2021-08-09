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Сроки зачисления: когда вузы объявят поступивших

Источник:
Sibnet.ru
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НГТУ
Фото: © Sibnet.ru
Вузы в России завершили приоритетный этап зачисления. Впереди — основной и третий этапы. Когда подавать согласие на зачисление и искать в приказах свою фамилию?

Министерство образования и науки РФ установило в 2021 году особый порядок приема в вузы. Из-за коронавирусной инфекции были перенесены сроки ЕГЭ и сдвинуты основные этапы поступления.

  • 2 августа на сайтах вузов опубликовали списки поступающих
  • 4 августа на приоритетном этапе завершили прием заявлений о согласии на зачисление (нужно подать в приоритетный для себя вуз)
  • 6 августа опубликовали приказы о зачислении на приоритетном этапе

В рамках приоритетного этапа зачислили абитуриентов, имеющих особые льготы. Например, инвалидов, сирот. Это также абитуриенты, поступающие на целевые места. Но основной этап зачисления, на котором поступают в вуз по общему конкурсу, впереди:

  • 11 августа примут последние заявления о согласии на зачисление на основном этапе
  • 17 августа опубликуют приказы о зачислении на основные конкурсные места (в приказах будут поименные списки поступивших абитуриентов)

«Абитуриенты, желающие быть зачисленными на бюджетные места дневного отделения и заочного отделения 17 августа, должны подать согласие о зачислении 11 августа, в котором указывается направление, форма обучения (дневная/заочная), основа обучения (бюджет/контракт)», — объяснил в ходе прямого эфира в понедельник секретарь приемной комиссии НГТУ Николай Макаров.

Он обратил внимание, что 11 августа согласие на зачисление нужно подать до 18.00 по времени того региона, где находится вуз. Абитуриенты, подавшие согласие после этого срока, к зачислению 17 августа допущены не будут.

Дополнительный этап

Большинство вузов в России 17 августа закроют 100% бюджетных мест дневного и заочного отделения, а также до 100% контрактных мест. Но вероятно останутся факультеты с вакантными местами — как на бюджет, так и на контрактную (платную) основу.

Поэтому вузы предусмотрели третий (дополнительный) этап зачисления — на места, оставшиеся после основного этапа. Это так называемый добор на свободные места. Он состоится 23 августа. Но согласие на зачисление нужно будет подать не позже 21 августа до 18.00 по времени того региона, где находится вуз.

Тема: Экзамены
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Топ комментариев

kygear

Он из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.

korvinsS

Я вообще за то что бы за коррупцию была смертная казнь.

лачинов

Не сомневайтесь. Сибирь точно выживет. Только кричать об этом не надо, а то понаедут ...

Voland2

А нам рассказывали , что только Сибирь выживет... Врали собаки.
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