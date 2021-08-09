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Китайская команда прибыла на «Военное ралли» в Туву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ЦВО

Команда Китая приехала на «Военное ралли» Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021), которые пройдут в Туве с 22 по 29 августа, сообщает правительство региона.

На станцию «Абакан» прибыл железнодорожный состав с командой Народно-освободительной армии Китая, которая примет участие в международном этапе конкурса «Военное ралли».

Военнослужащие из Китая привезли на конкурс восемь единиц техники – грузовые автомобили с колесной формулой 6х6 и один топливозаправщик. Со станции разгрузки «Абакан» в расположение воинской части Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва, военнослужащие совершили марш в составе воинской колонны протяженностью более 400 километров.

В Международном этапе конкурса «Военное ралли» примут участие военнослужащие из России, Китая, Сербии, Белоруссии, Израиля, Узбекистана, и Монголии.

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Республика Тува #Армия
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