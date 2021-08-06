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Шойгу предложил построить в Сибири 3-5 крупных городов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять новых крупных городов, такое заявление он сделал в Новосибирске в четверг.

В четверг Шойгу побывал в Новосибирске, где посетил авиазавод имени Чкалова и встретился с научной общественностью СО РАН, сообщила пресс-служба Минобороны

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – сказал Шойгу на встрече с учеными.

Шойгу сослался на подобные планы, существовавшие в советское время незадолго до распада СССР.

Год назад министр уже рассказывал о мечте построить большой красивый город в Минусинской котловине, в которой находятся Хакасия и Красноярский край.

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Политика #Россия #Армия
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