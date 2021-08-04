Соискатели назвали главные трудности при поиске работы

Россияне чаще всего сталкиваются с несоответствием заявленной зарплаты и реальной, поэтому им трудно устроиться на новое место, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».
В опросе приняли участие более 5 тысяч россиян. 76% из них ответили, что сталкиваются с определенными трудностями при поиске нового места работы.
«Чаще всего 55% опрошенных соискателей при поиске подходящей работы сталкиваются с несоответствием предлагаемой зарплаты с их ожиданиями. 43% респондентов отмечают, что им сложно найти работу, так как в их регионе недостаточно подходящих вакансий», – говорится в сообщении.
Еще 30% участников исследования рассказали, что часто обещанные работодателем условия работы не соответствуют действительности. Почти каждому четвертому найти новую работу мешает маленький опыт.
1voland1У Пыни всё стабильно и по плану
turan601все на выборы в сентябре! Едро в помойное ведро!
jeryakobhttps://radiokp.ru/obschestvo/rossiyskie-ol...50281_au37721auРоссийские богачи стали «дороже» на десятки...
scaurДа уж, на любовь Украины к Крыму мы уже насмотрелись, да и крымчане тоже.