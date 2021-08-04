Соискатели назвали главные трудности при поиске работы

Россияне чаще всего сталкиваются с несоответствием заявленной зарплаты и реальной, поэтому им трудно устроиться на новое место, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 5 тысяч россиян. 76% из них ответили, что сталкиваются с определенными трудностями при поиске нового места работы.

«Чаще всего 55% опрошенных соискателей при поиске подходящей работы сталкиваются с несоответствием предлагаемой зарплаты с их ожиданиями. 43% респондентов отмечают, что им сложно найти работу, так как в их регионе недостаточно подходящих вакансий», – говорится в сообщении.

Еще 30% участников исследования рассказали, что часто обещанные работодателем условия работы не соответствуют действительности. Почти каждому четвертому найти новую работу мешает маленький опыт.