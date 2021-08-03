НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Кудрин заявил об изжившей себя экономике России

Источник:
РБК
336 2
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Россия пока так и не смогла перейти перехода от экономики спроса к инвестиционной модели экономики — старая экономическая модель исчерпала себя, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — сказал Кудрин в интервью РБК.

По его словам, темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%.

Кудрин считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель», — уверен глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что, если российская экономика станет более конкурентоспособной, прорвется на внешний рынок, то этот спрос станет бесконечным.

Еще по теме
«Зеленую экономику» обсудят на форуме «Технопром» в Новосибирске
МВФ увидел признаки восстановления российской экономики
Большие беспилотные вертолеты станут производить в России
Умер кузбасский миллиардер Щукин
смотреть все
Экономика #Промзона #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дело замдиректора «Томского пива» отправили в суд
Вспышка COVID в детском лагере спровоцировала уголовное дело
Банда похитителей в Иркутске предстанет перед судом
Житель Бийска удерживал в подвале девочку
Самое популярное
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
Смерти привитых от COVID зафиксировали в Петербурге
Россия бесплатно вооружит Таджикистан
Обсуждение (2)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Ну с баранами всё понятно, с учеными тоже. А вот про стопятидесятилетних евнухов что то не слышал.

Uynachalnica

К инфляции все давно привыкли, не можем привыкнуть к тому, что нам говорят, что продукты подорожали на...

korvinsS

Наивные вы люди 15 тысяч это еще много моей Матушке пенсию назначили 8,5 тысяч она при этом ветеран труда...

Disobedient

Вложение в американские бумаги и беспрепятственный вывоз драгметаллов, оказывается называется борьба...
Sibnet.Ru