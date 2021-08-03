Кудрин заявил об изжившей себя экономике России

Россия пока так и не смогла перейти перехода от экономики спроса к инвестиционной модели экономики — старая экономическая модель исчерпала себя, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — сказал Кудрин в интервью РБК.

По его словам, темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%.

Кудрин считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель», — уверен глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что, если российская экономика станет более конкурентоспособной, прорвется на внешний рынок, то этот спрос станет бесконечным.