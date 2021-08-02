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Медведь встретил томичей на въезде в регион. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео

Приветственный «танец» медведя, которого местные жители встретили у стелы «Томская область», попал на видео и разошелся по соцсетям.

Автомобилисты в Томской области сняли на видео медведя, замеченного у стелы на въезде в регион. Зверь встает на задние лапы, как будто приветствуя проезжающих.

Охотовед Томского района Сергей Кустов пояснил, что медведь фактически находился на территории Юргинского района Кемеровской области – в заказнике «Нижне-Томском».

«Этот пестун (молодой медведь) уже не первый раз выходит к трассе, его видели две недели назад. Информацию об этом мы направили в кемеровский департамент охраны объектов животного мира, теперь они будут принимать решение, что делать с косолапым», – сказал Кустов «Интерфаксу».

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