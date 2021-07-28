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Блог Ростелекома
29 июля,
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, 01:05
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МВФ увидел признаки восстановления российской экономики
28.07.21, 21:26
Источник:
ТАСС
316
2
Фото
: AgnosticPreachersKid /
CC BY-SA 3.0
Тема:
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Экономика
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Uynachalnica
ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...
corrector
"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...
Иркут 69
Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...
zamesss
Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...
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18+
UynachalnicaЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...
corrector"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...
Иркут 69Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...
zamesssСказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...