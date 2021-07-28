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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

МВФ увидел признаки восстановления российской экономики

Источник:
ТАСС
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Фото: AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0
Тема: Коронакризис
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Экономика #Промзона #Новости COVID19
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