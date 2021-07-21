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Омский бизнес-омбудсмен попросил сдвинуть срок обязательной вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уполномоченный по правам предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко написал обращение к руководителю регионального управления Роспотребнадзора Александру Криге с просьбой перенести сроки обязательной вакцинации от коронавируса. По словам омбудсмена, при текущей обеспеченности вакциной и возможностях медиков невозможно привить всех.

По словам Герасименко, исполнение постановления об обязательной вакцинации, согласно которому 60 % работников определенных сфер должны быть привиты обоими компонентами вакцины до 26 августа, неисполнимо из-за недостаточного количества вакцины и возможностей медучреждений.

«Прошу рассмотреть вопрос о переносе вышеобозначенных сроков проведения профилактических прививок работникам субъектов предпринимательской деятельности на более позднюю дату», – сказано в обращении.

Тема: Коронакризис
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