Омский бизнес-омбудсмен попросил сдвинуть срок обязательной вакцинации

Уполномоченный по правам предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко написал обращение к руководителю регионального управления Роспотребнадзора Александру Криге с просьбой перенести сроки обязательной вакцинации от коронавируса. По словам омбудсмена, при текущей обеспеченности вакциной и возможностях медиков невозможно привить всех.

По словам Герасименко, исполнение постановления об обязательной вакцинации, согласно которому 60 % работников определенных сфер должны быть привиты обоими компонентами вакцины до 26 августа, неисполнимо из-за недостаточного количества вакцины и возможностей медучреждений.

«Прошу рассмотреть вопрос о переносе вышеобозначенных сроков проведения профилактических прививок работникам субъектов предпринимательской деятельности на более позднюю дату», – сказано в обращении.