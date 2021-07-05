Обязательную вакцинацию от COVID ввели в Омской области

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена в Омской области, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по инфекции в Омской области расценивается как неблагополучная», – сказано в постановлении.

По данным ведомства, изменилась возрастная структура заболевших – самое большое количество на взрослое трудоспособное население от 18 до 64 лет – 71,7%. Темпы вакцинации Роспотребнадзор посчитал недостаточными.

Поставить два компонента вакцины от коронавируса до 26 августа должны 60% сотрудников сфер торговли, общепита, образования, здравоохранения, гостиничных услуг, финансовых организаций, салонов красоты, спорткомплексов, транспорта и ЖКХ, развлекательных центров, театров и кинотеатров.