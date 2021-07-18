СК поставил на контроль дело об аварии с Ан-28 в Томской области

Ход расследования уголовного дело о жесткой посадке самолета Ан-28 в Томской области поставлен на контроль центрального аппарата Следственного комитета России. Глава СК Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить ему об обстоятельствах инцидента.

В пятницу пассажирский самолет Ан-28 при неработающих двигателях совершил жесткую посадку под Томском, а при остановке перевернулся. На борту было 18 человек. Травмы получили одиннадцать человек, двоих госпитализировали.

СК России на транспорте возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Расследованием инцидента также занялась комиссия Межгосударственного авиационного комитета, сообщило ведомство в субботу.