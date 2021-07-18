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Авария Ан-28 в Томской области
Актуальная тема
Авария Ан-28 в Томской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК поставил на контроль дело об аварии с Ан-28 в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СК РФ

Ход расследования уголовного дело о жесткой посадке самолета Ан-28 в Томской области поставлен на контроль центрального аппарата Следственного комитета России. Глава СК Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить ему об обстоятельствах инцидента.

В пятницу пассажирский самолет Ан-28 при неработающих двигателях совершил жесткую посадку под Томском, а при остановке перевернулся. На борту было 18 человек. Травмы получили одиннадцать человек, двоих госпитализировали.

СК России на транспорте возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Расследованием инцидента также занялась комиссия Межгосударственного авиационного комитета, сообщило ведомство в субботу.

Тема: Авария Ан-28 в Томской области
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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы

WSG0600-164-164

Всё проще, продажность элиты за жвачка, джинсы и кроссовки в начале и за Нобелевскую премию мира в конце.

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
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