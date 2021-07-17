Томское чудо: пассажирский Ан-28 сел без двигателей

Пассажирский самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» 16 июля выполнял рейс из города Кедровый в Томск. Вскоре после вылета он пропал с радаров, диспетчеры получили сигнал аварийного маяка. В ходе поисков Ан-28 нашли в окрестностях села Бакчар — пилоты после отказа двигателей сумели посадить самолет, из 18 человек на борту никто не погиб. Эксперты уже назвали такой исход аварии «чудом».

Пострадавший Ан-28 принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация», которая базируется в Магадане и работает на территории Сибири и Дальнего Востока. Самолету 31 год, срок действия сертификата летной годности у него истекал в январе 2022 года.

Что произошло

Диспетчер координационного центра поиска и спасения получил сигнал аварийного маяка Ан-28 в 16.27 по томскому времени (12.27 мск), к этому времени самолет находился примерно на середине маршрута. При этом в ходе полета экипаж не докладывал о неполадках на борту.

Маяк сработал над Бакчарским районом Томской области, туда для проверки отправили борт Ми-8 с Лугинецкого месторождения. Через несколько часов спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета — примерно в 160 километрах от точки вылета.

Пилоты посадили Ан-28 в поле, при посадке самолет зарылся передней стойкой шасси и перевернулся на спину — произошло так называемое капотирование. Фюзеляж выдержал удар и не развалился, сообщает Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

На борту находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они выжили. Их транспортировали в Томск вертолетом и микроавтобусом. Медики Томской областной клинической больницы госпитализировали двух человек, пострадавших при аварийной посадке.

В числе госпитализированных девушка 17 лет с сотрясением головного мозга и командир воздушного судна с переломом лодыжки. Девять человек отпущены на амбулаторное лечение с легкими травмами, передает «Интерфакс». Остальные отделались ссадинами и не нуждаются в помощи.

Первые версии ЧП

Приоритетной причиной жесткой посадки Ан-28 является отказ двигателей. Один из пилотов судна Фарух Хасанов рассказал РИА Томск, что у самолета отказали оба двигателя, поэтому экипажу пришлось планировать в поисках площадки для аварийной посадки.

«Отказ двух двигателей. Дальше комиссия разберется. Нам некогда было соображать, нужно было работу делать свою. С нами все хорошо. Все живы, здоровы — самое главное», — сказал пилот после приземления вертолета, эвакуировавшего пассажиров и членов экипажа в Томск.

Гендиректор авиакомпании «Сибирская легкая авиация» Андрей Богданов уточнил, что его специалисты проведут внутреннюю проверку инцидента параллельно с расследованием международного авиационного комитета и специалистов Росавиации.

«Нам самим интересно, почему на самолете отказали оба двигателя. Почему это произошло? Потому что экстраординарные климатические условия: после взлета в Кедровом было высоты 3 тысячи, произошло изменение температуры более чем на 20 градусов. Произошло внезапное системное обледенение», — цитирует предположение Богданова РИА Томск.

При этом авиакомпания не рассматривает в качестве возможной причины аварии качество топлива. Известно, что Ан-28 не заправлялся в аэропорту вылета, а обслуживался в томском аэропорту. Ранее некоторые эксперты предположили, что оба двигателя могли заглохнуть из-за некачественного горючего.

Чудесная посадка

Отсутствие жертв в результате ЧП эксперты считают «чудом» — пилотам удалось совершить посадку без двигателей с высоты несколько километров, при этом травмы пассажиров и экипажа оказались незначительными.

Заслуженный военный летчик Владимир Попов в интервью «Московскому комсомольцу» отметил, что ключевую роль сыграло счастливое стечение обстоятельств — подходящая для посадки поляна и отсутствие сплошной тайги. Если бы самолет спикировал в лес, вряд ли кто-то выжил.

«Если бы там была сплошная тайга, где деревья в основании у комля имеют в обхвате объем в два человека и высоту под 30-40 метров — а там кедры огромные стоят, березы высотой по 25-30 метров, то, конечно, все было бы гораздо печальнее. Но здесь, можно сказать, им повезло», — отметил он.

Ан-28 может перевозить максимум 18 пассажиров, силовая установка состоит из двух турбовинтовых двигателей ТВД-10Б с реверсивными трехлопастными воздушными винтами. Длина пробега при посадке — 170 метров.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин также назвал итоги катастрофы «сбывшимся чудом» и поблагодарил пилотов Ан-28 за профессионализм. «Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

Первые реакции

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ после ЧП возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Наказание по ней — лишение свободы до двух лет либо штраф от 300 тысяч рублей.

Пострадавшие при аварийной посадке получат компенсации от администрации Томской области, сообщил вице-губернатор Анатолий Рожков. Размер компенсации будет зависеть от тяжести травм. Кроме этого, перевозчик выплатит пассажирам по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Это уже второе с начала месяца серьезное авиационное происшествие с региональным самолетом в России. 6 июля на Камчатке потерпел крушение Ан-26, тогда погибли все 28 человек, которые находились на его борту.

Комментируя инцидент на Камчатке, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что региональная авиация нуждается в новых самолетах. «Парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах», — отметил официальный представитель Кремля.