Пилот Ан-28 почувствовал боль в ноге после эвакуации пассажиров

Командир Ан-28 Анатолий Прытков, получивший при посадке перелом ноги, почувствовал травму лишь через 20 минут после посадки, боль не помешала ему эвакуировать пассажиров.

«Он потом его (перелом) почувствовал. Он спокойно ходил, минут через 20 говорит, что что-то с ногой. Ногу себе забинтовал. Он все держал под контролем. Он сказал: я несу за вас ответственность до конца», — цитирует ТАСС пассажира Роман Макеев.

Пилоту медики делают операцию на ноге, через пару месяцев он полностью восстановится.

Командир воздушного судна Анатолий Прытков окончил Качинское авиационное училище, ему 56 лет.

«Он настоящий ас своего дела, у него масса налетов. То, что он смог посадить самолет в экстремальных условиях и сохранить жизни пассажиров, безусловно, достойно уважения. Это не чудо, это профессионализм», — рассказал «РГ» руководитель авиакомпании СиЛА Андрей Богданов.