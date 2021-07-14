Суд арестовал имущество Быкова стоимостью 50 млн рублей

Центральный районный суд Красноярска арестовал имущество бизнесмена Быкова на сумму 50 миллионов рублей, сообщает ГСУ СК РФ по региону.

Следователи расследуют в отношении Быкова дело о подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова по найму, совершенному в январе 2005 года (часть 4 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

Потерпевшая в суде заявила гражданский иск о взыскании с Быкова денег за возмещение морального вреда, причиненного убийством Андрея Неколова. Для обеспечения иска суд арестовал имущество Быкова на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Среди арестованных объектов: земельный участок площадью более 17 тысяч квадратных метров, на котором расположен незарегистрированный в кадастровой палате Красноярского края трехэтажный коттедж, в котором жил Быков, земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метров и «гостевой дом» в селе Гляден Емельяновского района Красноярского края.