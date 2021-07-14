Следователи допросили мужчину, угрожавшего сбросить ребенка с балкона

Следственный комитет РФ выложил видео допроса жителя Иркутска, накануне угрожавшего сбросить с балкона трехлетнего сына. Свои мотивы он объяснил желанием привлечь внимание жены.

ЧП произошло во вторник, 13 июля. Мужчина с ребенком на руках почти четыре часа простоял на карнизе на 14-м этаже, угрожая сбросить малыша. Жены в это время дома не было. И только она, приехав, смогла уговорить его вернуться в квартиру и открыть дверь.

Как выяснилось позже, несколько дней назад она обратилась в полицию с заявлением о домашнем насилии. На кадрах оперативной съемки видно, что у женщины под глазами синяки. В соцсетях знакомые семьи написали, что супруги были на грани развода.

Мужчина задержан, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 30 УК РФ, и части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребенка). Отцу семейства грозит несколько лет колонии.