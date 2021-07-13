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Полиция рассказала подробности ЧП в иркутской высотке

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина грозит сбросить трехлетнего сына с 14 этажа в Иркутске
Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Полиция по завершению спасательной операции рассказала подробности случившегося в иркутской многоэтажке, где неадекватный отец чуть не бросился с 14-го этажа с трехлетним сыном на руках.

ЧП произошло в высотке по улице Советская днем во вторник, 13 июля. Очевидцы наперебой сообщали в оперативные службы о мужчине, который перелез через ограждение балкона и стоя на карнизе с ребенком демонстрировал готовность спрыгнуть либо сбросить малыша. На место поспешили полицейские, спецназ, СК, МЧС.

Сначала вести переговоры с соседних балконов пытались неравнодушные жильцы дома, затем подключились инспектор по делам несовершеннолетних и психолог МЧС. Мужчина не реагировал, а только требовал жену. Так длилось почти четыре часа. В итоге полиция привезла супругу, которая соглашаясь на любые условия мужа, уговаривала отпустить сына и открыть дверь. 

«К этому времени спасатели развернули "купол жизни" и ожидали любого развития ситуации, поскольку мужчина стоял на своем, постепенно терял силы и самоконтроль», — говорится в сообщении областного ГУ МВД. К счастью, «купол» не понадобился. Мужчина вернулся в квартиру и открыл дверь. 

По первым показаниям участников событий – причиной всему конфликт между супругами. Папа после «обезвреживания» спецназом попросил прощения у сына и заверил, что любит малыша и жену. Также сказал, что накануне не ел двое суток и пил алкоголь. 

Более подробные обстоятельства случившегося теперь выясняет Следственный комитет в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребенка). 

В настоящий момент 35-летний отец семейства задержан, ему грозит реальное лишение свободы. Мама и мальчик, пережившие глубокий стресс, переданы медикам.

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