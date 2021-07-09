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Новосибирцы подались в курьеры из‑за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый пятый курьер в Новосибирске пошел на эту работу из-за пандемии коронавируса, выяснили аналитики службы доставки «Самокат».

«Каждый пятый начал работать курьером из-за пандемии, так как пришлось искать новую работу. Среди курьеров на велосипеде много выходцев из торговли (15%) и гостинично-ресторанного бизнеса (14%)», – говорится в сообщении.

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В опросе приняли участие более 3 тысяч сотрудников служб доставки. Работу велокурьером чаще всего выбирают молодые люди 18-21 года, курьером на автомобиле – более старшего возраста (30-45 лет).

Для большинства велокурьеров работа в доставке – основная. Курьеры на авто чаще совмещают эту работу с другой. Более трети (38%) новосибирских велокурьеров и 6% курьеров-водителей совмещают работу с учебой.

Тема: Коронакризис
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