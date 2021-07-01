Оскар на велосипеде: один день с курьером

Города наводнили курьеры с желтыми, зелеными и розовыми сумками — пандемия перевела доставку продуктов из категории роскоши в обыденную услугу. Корреспонденты Sibnet.ru провели день с курьером и выяснили — кого берут на эту работу, в чем ее плюсы и трудности, и сколько зарабатывают самые шустрые доставщики.

Летним утром на складе (или дарксторе, как называют его в службе доставки «Самокат») шумно. В перерывах между заказами парни-курьеры снимают шлемы, пьют воду с лимоном и подшучивают друг над другом. Собирается дождь.

Даркстор (от английского dark store – темный магазин) – помещение, где хранят товары и собирают заказы для онлайн-магазинов. Он выглядит как торговый зал супермаркета, но недоступен для покупателей.

«Вот сейчас будет дождик, сейчас по-любому попрут заказы, никому неохота идти в магазин», – говорит 21-летний Оскар Шиндель.

Парень приехал в Новосибирск учиться из небольшого городка Болотного, получил квалификацию машиниста-крановщика, но по специальности проработал недолго. «Там вообще не тяжело, но просто муторно, я не хочу в мазуте вот этом быть. В будущем хочу учиться на программиста», – делится молодой человек.

Друг предложил ему летом подработать курьерами, а уже к осени решать, что делать дальше – например, открывать свой бизнес. Оскар всегда неплохо катался на велосипеде, поэтому решил попробовать стать курьером и не пожалел.

Сколько зарабатывает курьер?

«Сначала были какие-то затруднения, сейчас чувствую себя вообще прекрасно. Ноги подкаченные стали. Теперь ориентируюсь в Новосибирске намного лучше, осанка стала лучше, потому что постоянно возишь тяжелые грузы. А еще я стал хорошо общаться. И раньше с этим проблем не было, но именно в городе… Я как-то по-деревенски общался», – рассказывает курьер.

Чтобы начать работать в службе доставки, никаких особенных навыков и образования не нужно. Курьеров «Самокат» нанимает через сторонние организации. Сотрудникам выдают все необходимое – велосипеды, шлемы, сумки. Только смартфон должен быть своим, чтобы установить на него специальное приложение.

«Там мы видим заказы, когда их собирают. Любой курьер может взять заказ. Есть заказы на 15 минут и 30 минут. 30 – это когда вообще уже далеко, 3 километра, например. Курьеры могут взять по несколько заказов сразу – 30-минутку и 15-минутку. Может быть, и три, но это если совсем перебор, нет курьеров», – объясняет Оскар.

В день у него порой бывает более 30 заказов. Курьеры могут сами выбирать себе график, например, совмещая эту работу с другой или с учебой. Для Оскара работа курьером основная, поэтому он чаще всего работает по 12 часов в день.

При таком графике курьер может заработать в неделю до 12 тысяч рублей. Оплата почасовая, она не зависит от количества заказов. Но отсидеться не получится – коллектив есть коллектив: «Мы же не можем так, что один сидит, а другой катается».

В дарксторе висит список сотрудников, это очередь на выезды, но соблюдается она не строго, многое зависит от личной инициативы.

Главное в такой работе — энергия и выносливость, а также скорость реакции. Бывали стажеры, которые плохо ездили на велосипеде и поэтому не справлялись, но умственные способности все же важнее, замечает Оскар.

Чаще всего в курьеры идут молодые люди. Девушки встречаются очень редко, старшее поколение – тоже.

Все-таки, рассуждает собеседник, это работа для молодых и шустрых: «Взрослые мужчины тоже могут работать курьерами, но некоторые, когда приходят, по ним сразу видно, что у них реакция… Ну такая себе».

Спрос на курьеров этой весной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Новосибирске вырос в девять раз, выяснили аналитики «VK Работа» вместе со специалистами сервиса «Самокат».

В чем секрет 15-минутной доставки?

Даркстор, в котором работает Оскар Шиндель, находится в центре Новосибирска. Он обслуживает всю центральную часть города. На стене у курьеров висит карта: не только чтобы понимать, куда ехать на заказ, но и чтобы отмечать проблемные места.

«У нас есть любимые дома, вот это здание, например, вообще обожаю. Там 25 этажей, такой вообще вид… Люблю на балкон выйти, постоять, подышать свежим воздухом. А есть дома, которые отмечены красным на карте. Там калитки, шлагбаумы», – показывает курьер.

Система доставки устроена так, что курьер на велосипеде может добраться до любого адреса за указанные в приложении 15 или 30 минут. Это время от двери до двери, учитывая проход по двору, подъезду. Но бывают ситуации, когда время не зависит от сотрудников службы доставки.

«Не всегда реально уложиться в 15 минут. Например, у человека не работает домофон, или он будет долго выходить. Есть здания, где нужно с охранником договориться, с ним подняться, лифт открывается по ключу», – перечисляет нюансы собеседник.

Но что бы ни случилось, курьер должен быть корректным в общении с клиентом. В случае конфликта он может просто развернуться и уйти, полномочий решать сложные вопросы у него нет.

«Если клиент начинает предъявлять претензии, я говорю: я просто курьер, я ни в чем не виноват, звоните на горячую линию. Если он будет кричать, давить, я просто возьму коробку и спокойно уйду, не буду ничего отвечать. Есть горячая линия, меня нет. Я просто принес заказ», – объясняет Оскар.

Часто доставку заказывают не только домой, но и в офисы, другие организации, и даже в учебные заведения – зайти внутрь нельзя, курьера встречают на улице.

«Не очень люблю, когда заказывают в школы. Маленькие детишки заказывают, приезжаешь, они столпятся вокруг тебя – о, Самокат приехал. Заказывают сухарики, чипсы, шоколадки, попить что-нибудь», – говорит Оскар.

Что еще делает курьер?

Каждый заказ курьер должен привозить в маске и перчатках. Доставка бесконтактная, нужно открыть сумку, в которой находится пакет с покупками, и отойти от клиента на расстояние 1,5 метра. Продукты, которые нужно хранить в морозилке, перевозят в специальных термосумках, даже если нужно доставить их в соседний дом.

Еще одна задача курьера – раздавать и раскладывать листовки с рекламой компании по пути. «Я даже просто могу идти по дороге и говорить – а вы Самокат не хотите заказать?» – добавляет курьер.

Также доставщики помогают раскладывать товар на складе, но собирать заказы они не могут – для этого есть специальные сотрудники.

Но в конце рабочего дня вместе с товароведами курьеры наводят порядок в дарксторе. «Порядок на складе – общая ответственность. Камень, ножницы, бумага – вот кто распределяет ответственность, нормально все», – смеется Оскар.