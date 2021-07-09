Секретарь Совбеза Украины предсказал распад России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов надеется, что Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде, поскольку она многонациональна.

«Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится», — цитирует РИА Новости Данилова. Он объяснил свое мнение тем, что Россия многонациональная страна, а «все народы должны жить отдельно друг от друга».

Данилов регулярно выступает с сомнительными заявлениями о России. Так, в марте он заявил об угрозе существованию Украины из-за использования русского языка. Позднее секретарь СНБО обвинил Россию в желании сделать Черное море «озером». Также он неоднократно возлагал вину за потерю Крыма на Францию и Германию.

Президент России Владимир Путин ранее ответил тем, кто ждет развала или затухания России, словами «как бы не простудиться на ваших похоронах». Он подчеркнул, что Россия укрепляет свои силы и справится со всеми сложностями и санкциями.