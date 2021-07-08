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Отсутствие масок на Путине и Цивилеве объяснили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и губернатор Кемеровской области встречались без масок — это заинтересовало пользователей Сети. Роспотребнадзор объяснил почему.

Вопрос, почему Путин и Цивилев были без масок, задали комментаторы на официальной странице Сергея Цивилёва. Представители Роспотребнадзора ответили там же.

«Масочный режим действует для всех лиц, посещающих места массового пользования. Однако, если организовано мероприятие, например, совещание и соблюдены все противоэпидемические требования (расстояние между лицами более 1,5 метров и др.) маску можно снять», — говорится в ответе.

Масочный режим действует во всех регионах России как часть коронавирусных ограничений. ПО данным местных СМИ, перед встречей с президентом губернатор был на карантине.

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Кузбасс #Местная власть #Здоровье #Новости COVID19
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