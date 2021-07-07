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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Туристов позвали в ледяные пещеры Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Человек в ледяной пещере
Фото: © Pexels / Pixabay License

Туристы, которые хотят посмотреть на ледяные узоры в пещерах Хээтэй, в Забайкальском крае должны пройти инструктаж МЧС, узнать, зачем нужно спать при выходе из пещер и запастись теплой одеждой, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы краевого министерства экономического развития.

Пещеры Хээтэй находятся на юго-востоке Забайкальского края, на границе Ононского и Моготуйского районов, на хребте Кэтуй-Нуру. Комплекс состоит из двух карстовых пещер — Мокрой или Ледяной, и Сухой.

Пещеры славятся причудливыми ледяными узорами, кристаллическими сталактитами и заснеженными «рисунками». В Мокрой пещере есть зал Серебряных Крыльев, в этой же пещере находится ледяной водопад.

Находятся пещеры примерно в 350 километрах от краевого центра — Читы. Дорога туда займет около пяти часов. Добраться до места можно на автобусах, микроавтобусах, легковых автомобилях, выезжающих от площади Ленина в Чите.

Но сам спуск в пещеры проводится только после инструктажа по технике безопасности и передачи полного снаряжения для спуска. Сопровождать туристов будет инструктор — сотрудник МЧС. В туре два спуска. Сухая пещера — это малый спуск, Мокрая — большой.

Перед выездом туристам необходимо запастись теплой одеждой — обувью, шапкой, перчатками, так как температура, например, в Мокрой пещере — пять градусов ниже нуля. С собой туристам дают негазированную воду, бутерброды, конфеты, экипировку для защиты одежды от грязи, фонарик.

А после выхода из пещер гостей напоят горячим чаем и кофе и… дадут пледы и подушки для 20-минутного обязательного сна. Пещеры насыщены известняком и содержат большое количество кислорода, и после путешествия нужно немного вздремнуть.

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