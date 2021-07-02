Пропавшего в выходные пенсионера нашли на омской лыжной базе

Пропавший в минувшую субботу пенсионер нашелся на лыжной базе – он не мог вспомнить, как вернуться домой, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Омской области.

В субботу 73-летний омич вышел из дома и не вернулся. Через четыре дня к сотрудникам Росгвардии обратилась работница лыжной базы. Она сообщила, что на закрытой территории она заметила неизвестного мужчину.

«Сотрудники Росгвардии обнаружили пожилого мужчину в беседке лыжной базы. Гражданин не помнил своего места жительства, поэтому не мог самостоятельно вернуться домой», – говорится в сообщении.

Сотрудники вневедомственной охраны напоили пенсионера водой и увезли в отделение, чтобы передать родственникам.