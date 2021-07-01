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Вступил запрет на продажу сигарет дешевле 108 рублей за пачку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Продажа в России сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку, более не допускается, следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.

Впервые минимальная цена на сигареты была введена в России с 1 апреля 2021 года. Этот показатель рассчитывает Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

В 2021 году этот показатель составляет 108 рублей за пачку из 20 сигарет. До 1 июля это правило не распространялось на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года. Ее можно было продавать по цене ниже установленного показателя.

По словам представителя табачной отрасли Василия Груздева, средняя цена пачки сигарет в 2021 году составит около 140 рублей. Введение единой минимальной цены не окажет влияния на стоимость легальной табачной продукции.

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Экономика #Торговля #Деньги
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